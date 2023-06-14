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НовостиОбщество14 июня 2023 12:29

Бывший мэр Красноярска Еремин намерен стать депутатом Госдумы

Он уже подал заявку на участие в довыборах
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший мэр Красноярска Сергей Еремин планирует стать депутатом Госдумы от Красноярского края. Как сообщили в партии «Единая Россия», он подал документы на процедуру предварительного партийного голосования. Если заявка будет одобрена, Еремин поучаствует в дополнительных выборах по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.

Отметим, что место депутата стало вакантным после смерти парламентария Виктора Зубарева. Станет ли Еремин кандидатом, станет известно не позднее конца июня. Сами выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Отметим, что в Дивногорский избирательный округ входит не только Дивногорск, но также и Минусинск, Назарово, Шарыпово, Октябрьский и Железнодорожный районы Красноярска, Солнечный, а также ряд районов Красноярского края.