Красноярск 22 июня присоединится к всероссийской акции «Минута молчания» Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск и весь Красноярский край присоединится к всероссийской акции «Минута молчания», которая пройдет 22 июня. Это – День памяти и скорби: 82 года назад фашистская Германия вторглась на территорию СССР, развязав самую кровопролитную войну в истории человечества.

На минуту остановится общественный транспорт, прервется трансляция на всех федеральных телеканалах и в радиоэфире. Это акция в память о всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны – военных и мирных жителей. Нынешним потомкам нужно просто остановиться и подумать, вспомнить, что говорят нам учебники истории об этом дне.

Такая акция в День памяти и скорби проводится ежегодно в 12:15 по московскому времени. Именно в этот момент в эфир вышло обращение Левитана: «Внимание: говорит Москва»...