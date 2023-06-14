В Красноярском крае главного инспектора КГКУ «Лесная охрана» подозревают во взятках. Стоп-кадр видео

В Красноярском крае главного госинспектора по охране леса отдела лесной охраны КГКУ «Лесная охрана» подозревают в получении крупных взяток. Вместе с ним фигурантами уголовного дела стали и два директора лесоперерабатывающих организаций – предполагается, что именно они передавали чиновнику деньги в своих корыстных интересах.

Уголовное дело заведено на основании материалов УЭБиПК краевой полиции, ведет расследование следком. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск историю этого преступления, которое имело место быть 30 сентября и 6 ноября 2022 года. Подозреваемый через посредника получил от двух директоров 150 тысяч рублей (общая сумма взятки).

Взамен обещал не проводить проверки, хотя знал, что лесозаготовители не очистили участки от остатков после того, как вывели оттуда заготовленный лесоматериал. Иными словами получается, что лес загадили, тратиться на вывоз веток не захотели, а чтобы не получить крупный штраф за это, решили договориться с инспектором за деньги. И вот какой результат – уголовное дело по коррупционной статье.