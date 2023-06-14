Осужденный браконьер из Хакасии остался без оружия и мяса

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14 июня Сорский районный суд Хакасии приговорил браконьера к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Минприроды республики.

В феврале 42-летний житель Абакана попался с незарегистрированным оружием и четырьмя тушами косули сибирской. Мужчина утверждал, что животные ему нужны для личного потребления, а оружие случайно нашел в лесу.

Нарушитель полностью признал свою вину и возместил ущерб в размере 480 тысяч рублей. В ходе обыска у него были изъяты четыре мешка с тушами косуль, транспортное средство, оружие и патроны. Браконьер не сможет заниматься охотой весь следующий год.

Отметим, что приговор может быть обжалован. Если же он вступит в силу, то квадроцикл будет конфискован и передан в собственность государства.