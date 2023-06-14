В Красноярские поликлиники и больницы получили новый автотранспорт. Фото: пресс-служба правительства края

В преддверии Дня медицинского работника красноярские поликлиники и больницы получили новые автомобили, которые очень помогут в работе. Например, с их помощью участковые врачи могут посещать своих пациентов на дому. Ключи от новых отечественных авто «Лада Гранта» вручал и.о. заместителя председателя правительства края Алексей Подкорытов. Всего их 21 – для 21 медицинского учреждении, приобретены за счет средств краевого бюджета, который выделил 19,3 миллиона рублей.

По словам Алексея Подкорытова, в прошлом году медицинским учреждениям края было передано 183 единицы техники, плюс в этом году еще 148. А в целом за последние пять лет здравоохранение края обновило и пополнило свой автопарк на 640 автомобилей. Из них 202 – спецмашины скорой помощи.