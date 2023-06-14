Бесконтактные сервисы займут пятую часть рынка платежей к концу 2024 года

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Прогноз на дальнейшее восстановление рынка бесконтактной оплаты в России дал накануне ПМЭФ-2023 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников:

- Россия по-прежнему находится в числе самых активных стран мира, использующих безналичную оплату. По данным ЦБ РФ, за последние пять лет ее доля в розничном обороте выросла с 58% до 78% по итогам 2022 года. До введения санкций сегмент PAY-платежей в нашей стране развивался очень активно: например, четверть покупок по картам банка по итогам 2021 года проходила с помощью смартфонов и других мобильных устройств. Уход западных игроков с этого рынка поставил вопрос о замене их новыми сервисами. Мы понимаем, что карты продолжат вытесняться альтернативными способами оплаты, даже в условиях санкций.

Сервисы Mir Pay, СБП-платежи по QR-кодам, цифровые кошельки и платежные стикеры — новых инструментов все больше, они интуитивно легки в использовании, потому их популярность продолжит расти. «Мы рассчитываем, что к концу 2024 года доля Pay-платежей наших клиентов может достигнуть уже 20-22%», – добавил зампред ВТБ.

Аналитики банка отметили, что всего за минувший год розничные клиенты провели по картам 3,2 млрд безналичных операций на 3,6 трлн рублей. Для мелких повседневных трат стали чаще использовать карты и альтернативные каналы оплаты, что приводит к продолжению снижения среднего чека покупок. Согласно прошлогодним данным, средний чек составил 1,1 тыс. рублей.