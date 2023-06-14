В Красноярском крае подросток на мотоцикле врезался в корову

Фото: МВД по краю

14 июня в Саянском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого подросток на мотоцикле столкнулся с коровой.

Авария случилась на 19-м километре автодороги Агинское-Вознесенка. Полицейские установили, что 14-летний водитель мотоцикла «Восход» двигался в сторону поселка Вознесенск. Корова стояла прямо посреди дороги. В результате столкновения мотоцикл перевернулся и упал в кювет. Юный водитель был госпитализирован.

В настоящее время полиция работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям с призывом не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами, акцентируют внимание на обучении подростков Правилам дорожного движения и контроле за их досугом.