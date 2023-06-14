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НовостиПроисшествия14 июня 2023 9:47

В Красноярском крае подросток на мотоцикле врезался в корову

14-летний водитель был госпитализирован
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

14 июня в Саянском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого подросток на мотоцикле столкнулся с коровой.

Авария случилась на 19-м километре автодороги Агинское-Вознесенка. Полицейские установили, что 14-летний водитель мотоцикла «Восход» двигался в сторону поселка Вознесенск. Корова стояла прямо посреди дороги. В результате столкновения мотоцикл перевернулся и упал в кювет. Юный водитель был госпитализирован.

В настоящее время полиция работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям с призывом не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами, акцентируют внимание на обучении подростков Правилам дорожного движения и контроле за их досугом.