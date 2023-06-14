Гидроэнергетики из Красноярского края стали призерами инженерного чемпионата

Команда «Ангара». Фото организаторов чемпионата

Подведены итоги пятого инженерного кейс-чемпионата по инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ». Мероприятие проводится ежегодно с 2019 года для развития и популяризации инновационной деятельности и рационализаторства в Группе РусГидро, мотивации работников к реализации интеллектуального потенциала через изобретательскую и творческую деятельность, для формирования базы лучших инновационных решений применительно к конкретным производственным задачам. В 2023 году соревнования прошли по трем направлениям: «Экология» и «Теплоэнергетика» – для работников компании, «Гидроэнергетика» – для студентов профильных вузов-партнеров. В течение нескольких месяцев (чемпионат стартовал в марте на специальной интерактивной платформе) каждый участник сначала работал с материалами кейса, направлял вопросы кураторам и организаторам, размещал проекты решений и защищал их.

Победителем чемпионата стала команда «Клевер» (Зейская ГЭС, Амурская область), второе место у команд «Карпов – Смоляков» (Дальневосточная генерирующая компания) и «9,81» (Колымаэнерго). Третье место у команды Богучанской ГЭС «Ангара» и команды «Зеленая энергия» (Якутскэнерго).

«Ангара» впервые стала бронзовым призером инженерного кейс-чемпионата. В составе команды были инженер-эколог Производственно-технической службы Жанна Бабушкина и инженер по охране окружающей среды Службы охраны труда и производственного контроля Антонина Кириллова. С середины марта до середины апреля во время дистанционного этапа «Ангара» представила свои разработки экспертной комиссии. Отборочный этап прошел в формате защит проектов в онлайн-режиме. Для решения кейса «Ангара» представила серию разработок для снижения возможного загрязнения окружающей среды, в том числе систему сбора нефтепродуктов с поверхности воды, доработку уплотнения вала турбины и установку систем аспирации воздуха рабочей зоны. По итогам выступления команда вошла в десятку лучших в отборочном этапе и была приглашена в Москву для очной защиты своего проекта перед судейской комиссией, где заняла третье место.