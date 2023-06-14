Во дворах Красноярска установили больше 60 контейнеров для сбора пластика

Новые контейнеры для сбора пластика. Фото предоставлено компанией

В Красноярске во дворах жилых домов левобережной технологической зоны установили 62 новых контейнера для сбора пластика. Восемь из них - на территории Сибирского федерального университета в рамках сотрудничества вуза и регионального оператора по обращению с ТКО. Еще 54 контейнера получили управляющие организации левобережья Красноярска – ЖСК Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов, МУК «Красноярская», «Жилтрест» и «Управдом уют». Они обслуживают многоквартирные дома в разных районах города–от Зеленой рощи и Северного до Академгородка и улицы Калинина. Отметим, что таким образом «Красноярская рециклинговая компания» использует предоставленную законом возможность направлять 1% валовой выручки на обновление оборудования.

Новые контейнеры установили вместо устаревшего изношенного оборудования во дворах многоквартирных домов. В левобережной технологической зоне уже более четырех лет внедряется раздельный сбор отходов, установлено более 700 контейнеров специально под сбор пластика. Красноярцы поддерживают это направление, все больше людей начинает ответственно относиться к экологическим проблемам, которые появляются при неправильном обращении с отходами. А если в каких-то дворах такого оборудования нет, то люди активно обращаются в УК с просьбой установить его.

В экологическую «антипластиковую» программу включатся еще больше жителей левобережной части Красноярска. Фото предоставлено компанией

- Огромное количество пластика, который вывозят на полигоны, выбрасывают на несанкционированных свалках, - это, конечно же, большая проблема, - отметили в пресс-службе компании. – Срок разложения такого мусора–до 500 лет, а значит, с каждым годом количество «пластиковых запасов» на планете будет только пополняться. И единственный разумный выход из этой ситуации – отправлять как можно большее количество пластика на переработку.

Теперь в экологическую «антипластиковую» программу включатся еще больше жителей левобережной части Красноярска, в том числе, студенты и преподаватели СФУ. А со строительством современного мусоросортировочного комплекса на левом берегу Красноярска эта программа и вовсе приобретет «промышленный» масштаб. Для удобства сортировки отходов каждый контейнер снабжен специальным информационным баннером с разъяснениями о том, какие виды пластика можно собирать для переработки. Как рассказали в рециклинговой компании, передача очередной партии контейнеров–часть долгосрочной программы оператора в рамках мусорной реформы. С начала 2023 года УК, ТСЖ и сельские поселения левобережной технологической зоны получили уже 347 контейнеров разного объема и назначения.