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НовостиОбщество14 июня 2023 9:28

Во дворах Красноярска установили больше 60 контейнеров для сбора пластика

Рассказываем, жители каких домов теперь могут сортировать отходы
Полина КУЗНЕЦОВА
Новые контейнеры для сбора пластика. Фото предоставлено компанией

Новые контейнеры для сбора пластика. Фото предоставлено компанией

В Красноярске во дворах жилых домов левобережной технологической зоны установили 62 новых контейнера для сбора пластика. Восемь из них - на территории Сибирского федерального университета в рамках сотрудничества вуза и регионального оператора по обращению с ТКО. Еще 54 контейнера получили управляющие организации левобережья Красноярска – ЖСК Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов, МУК «Красноярская», «Жилтрест» и «Управдом уют». Они обслуживают многоквартирные дома в разных районах города–от Зеленой рощи и Северного до Академгородка и улицы Калинина. Отметим, что таким образом «Красноярская рециклинговая компания» использует предоставленную законом возможность направлять 1% валовой выручки на обновление оборудования.

Новые контейнеры установили вместо устаревшего изношенного оборудования во дворах многоквартирных домов. В левобережной технологической зоне уже более четырех лет внедряется раздельный сбор отходов, установлено более 700 контейнеров специально под сбор пластика. Красноярцы поддерживают это направление, все больше людей начинает ответственно относиться к экологическим проблемам, которые появляются при неправильном обращении с отходами. А если в каких-то дворах такого оборудования нет, то люди активно обращаются в УК с просьбой установить его.

В экологическую «антипластиковую» программу включатся еще больше жителей левобережной части Красноярска. Фото предоставлено компанией

В экологическую «антипластиковую» программу включатся еще больше жителей левобережной части Красноярска. Фото предоставлено компанией

- Огромное количество пластика, который вывозят на полигоны, выбрасывают на несанкционированных свалках, - это, конечно же, большая проблема, - отметили в пресс-службе компании. – Срок разложения такого мусора–до 500 лет, а значит, с каждым годом количество «пластиковых запасов» на планете будет только пополняться. И единственный разумный выход из этой ситуации – отправлять как можно большее количество пластика на переработку.

Теперь в экологическую «антипластиковую» программу включатся еще больше жителей левобережной части Красноярска, в том числе, студенты и преподаватели СФУ. А со строительством современного мусоросортировочного комплекса на левом берегу Красноярска эта программа и вовсе приобретет «промышленный» масштаб. Для удобства сортировки отходов каждый контейнер снабжен специальным информационным баннером с разъяснениями о том, какие виды пластика можно собирать для переработки. Как рассказали в рециклинговой компании, передача очередной партии контейнеров–часть долгосрочной программы оператора в рамках мусорной реформы. С начала 2023 года УК, ТСЖ и сельские поселения левобережной технологической зоны получили уже 347 контейнеров разного объема и назначения.