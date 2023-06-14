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НовостиПроисшествия14 июня 2023 9:24

На севере Красноярского края завели уголовное дело на рыбинспектора за осетрину и черную икру

Вместе с подельниками он нанес ущерб в размере 5 миллионов рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На севере Красноярского края завели уголовное дело на рыбинспектора за осетрину и черную икру. Фото: СК

На севере Красноярского края завели уголовное дело на рыбинспектора за осетрину и черную икру. Фото: СК

На севере Красноярского края завели уголовное дело о незаконной добыче сибирского осетра, внесенного в Красную книгу. Под подозрение попал человек, который в силу своего служебного долга обязан был охранять и спасать биологические ресурсы – государственный инспектор Туруханского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Енисейского территориального управления Росрыболовства.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии, преступление совершалось в период с 1 июня по 15 сентября 2022 года в Туруханском районе. Подозреваемый вместе с тремя жителями Красноярска скупали (видимо, у браконьеров), перевозили и реализовывали осетрину в краевом центре.

На их след вышли сотрудники регионального управления ФСБ: в автомобиле и на квартире соучастницы в Красноярске обнаружили 8 экземпляров ценнейшей рыбы и 10 килограммов икры. Когда подсчитали общий ущерб, вышло более 5 миллионов рублей.