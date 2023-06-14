В Красноярске подростки избили собаку

Фото: Мария ЛЕНЦ

14 июня в Красноярске на проспекте 60 лет образования СССР группа подростков избила собаку. Видео опубликовал тг-канал «Наш мкр. Солнечный».

Судя по видео, трое подростков загнали собаку на территорию стройки. Животное избивают не только руками, но и палками. При этом видно, что рядом стояло несколько парней, которые даже не пытались помешать юным живодерам.

Сотрудники МВД уже отреагировали на жестокую видеозапись. Несмотря на то, что заявлений по этому случаю не поступало, правоохранители уже проводят проверку.