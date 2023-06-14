На «Красноярских Столбах» медведи стали чаще выходить на кордоны. Фото: Красноярские Столбы

Затяжная весна оказала значительное влияние на природные процессы в национальном парке «Красноярские Столбы», включая жизнь его обитателей. По словам специалистов, непросто пришлось и медведям.

Первая зеленая трава появилась только в мае, на две-три недели позже обычного. При этом медведи начали просыпаться уже в начале апреля. В этот период потребность в пище самая высокая. Необходимого корма не хватало, поэтому медведицы с медвежатами стали отправляться к кордонам национального парка, где снег тает раньше.

3 мая фотоловушкой была заснята самка с двумя медвежатами у ручья Сынжул. Через 17 дней медведица пришла к одному из кордонов нацпарка на реке Базаихе. Она искала свежую траву, но теперь под боком у нее был только один медвежонок. Второй, вероятно, погиб из-за нехватки молока у матери.

По последним данным с фотоловушек, у медведей начался гон. На некоторых участках зафиксированы следы сразу четырех одиноких самцов.

Сотрудники «Красноярских Столбов» просят жителей и гостей города не посещать нацпарк по ночам. Это может быть опасно для жизни.