В Красноярске перенесли сроки планового отключения холодной воды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перенесли сроки отключения холодной воды, однако речь идет только о Свердловском районе и части Кировского, которые получают ее от водозабора на острове Отдыха. Подачу воды в квартиры горожан на время ремонтно-профилактических работ должны были остановить на два дня с 16 июня. Но отложили по причине того, что выпускники школ сдают ЕГЭ, им сейчас и так хватает стресса. Так что отключение будет немного позже, сообщает «КрасКом».

Все остальные графики остаются в силе. Так, 7 июня в 23:00 часа исчезнет вода в кранах в домах Ленинского и части Кировского районов, а также в поселке Березовка. Ровно на двое суток. Профилактический ремонт будет на водозабор Нижне-Атамановского острова, сообщают Sibnovosti.