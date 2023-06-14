В Красноярске перед судом предстанет мужчина за продажу шпионских устройств

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить 44-летнего мужчину за приобретение и продажу шпионских устройств. Об этом рассказали в СК.

Следствием установлено, что в июле и феврале 2022 года обвиняемый, находясь у себя дома в Красноярске, приобретал специальные технические устройства в интернете. В частности, речь идет о ключах-брелоках от автомобилей, флеш-картах и цифровых часах со встроенными микрокамерами. Мужчина размещал объявления о продаже шпионских устройств на специализированных сайтах.

Фото: СК по краю

Судебная экспертиза подтвердила, что эти гаджеты предназначены для скрытого получения информации. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.