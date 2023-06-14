В Красноярске начальник отдела судебных приставов «простила» долги на 1 миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начальник отдела судебных приставов одного из районов совершила должностное преступление, за что и попала под уголовное дело. Она «простила» долги по штрафам 1468 лицам на общую сумму в 1 миллион рублей.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе прокуратуры. В отделе, который возглавляла подсудимая, находилось 1468 исполнительных производств. Это штрафы от участковых за нарушения общественного порядка, хулиганство и прочие противоправные деяния. Однако эти дела очень портили показатели работы отдела: такие должники – категория людей с низкой социальной ответственностью, безработные и не всегда законопослушные, взыскать с них штрафы непросто.

Тогда подсудимая подделала письмо якобы от полиции города, в котором говорилось, что все эти производства можно закрыть и забыть о них. Должностное преступление вскрылось в 2022 году во время ведомственной проверки. Сама обвиняемая вину не признала, но сторона обвинения предоставила на суде доказательства, достаточные для вынесения приговора: 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Плюс должна компенсировать бюджету всю сумму ущерба.