В Красноярском крае планируют в несколько раз увеличить штрафы за купание в неположенных местах

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае могут в несколько раз увеличить штрафы за купание в неположенных местах. Об этом сообщают Gornovosti.

Прокуратура обратилась в Заксобрание с предложением о поправке к закону края «Об административных правонарушениях». Планируется увеличить штрафы за купание в неположенных местах до 3 тысяч рублей. По действующему закону нарушителям нужно заплатить всего 1 тысячу рублей.

Изменения хотят внести из-за череды несчастных случаев на воде. Напомним, что этим летом в Красноярском крае утонули уже 6 несовершеннолетних. Последняя трагедия произошла 9 июня в Красноярске.