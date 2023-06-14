В Красноярске проводят ревизию сухих деревьев. Фото: сайт администрации города

Во всех районах Красноярска начали пересчитывать засохшие деревья. Об этом сообщает администрация города. В краевой столице много деревьев, высаженных 60-80 лет назад, тогда отдавали предпочтения бальзамическим тополям. В апреле 2022 года многие пострадали из-за аномально высокой температуры и нехватки дождей. У деревьев засохли ветви, побеги и почки. Как следствие, тополя не пробудились после зимней спячки. Это подтвердили и специалисты из Института леса имени Сукачева.

Поначалу решили не сносить такие деревья в надежде, что они еще восстановятся, однако этого не произошло. Теперь их начнут убирать с улиц города. Потребуются финансы, поэтому работа будет идти постепенно. В первую очередь под снос пойдут крупные деревья с признаками стволовой гнили и отслоения коры. Такой сухостой представляет наибольшую опасность для жителей города.

Однако, судя по фото на сайте администрации города, вспомним многочисленные жалобы красноярцев на обрезку тополей. Порой их кромсали так, что оставались только стволы... А ведь многие красноярцы предупреждали, что при таком отношении они могут рано или поздно погибнуть.