В Красноярске строят новый жилой район на 35 тысяч жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске строят новый жилой район на площади 142 гектара. Согласно проекту, там появится миллион квадратных метров жилья для 35 тысяч жителей. Дома высотой от 4 до 17 этажей. Социальная инфраструктура – три школы по 1280 мест каждая и 5 садиков на 1500 мест. Сроки реализации проекта – до 2035 года. Ему уже дали название – «Юдинский», а заполучил этот интересный во всех отношениях участок «Монолитхолдинг», пишет портал «СибДом».

Почему интересный? Судите сами: месторасположение – за Ветлужанкой и поселком Таймыр, возле Овинного. Рядом – гольф-клуб, эко-парки «Юдинская долина» и «Гремячая грива», дачные участки. Уголок экологии в чистом виде. Причем согласно генплану города, это останется его окраиной, дальше – никакой многоэтажной застройки. Многих привлечет сюда именно этот факт. Что касается цены, пока не будем гадать, но можно предположить, что это будут не самые дешевые квартиры в городе.