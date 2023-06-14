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НовостиОбщество14 июня 2023 3:19

В Красноярске на Коммунальном мосту снова заработали дорожные камеры

Их отключали на время ремонта дорожного полотна
Вячеслав КУИМОВ
В Красноярске на Коммунальном мосту снова заработали дорожные камеры

В Красноярске на Коммунальном мосту снова заработали дорожные камеры

С сегодняшнего дня, 14 июня, на Коммунальном мосту в Красноярске вновь заработали все дорожные камеры. Об этом сообщает ГИБДД по Красноярскому краю. Их частично отключали на время ремонта дорожного полотна на мосту. Теперь же они снова фиксируют нарушения скоростного режима и выезды на полосу для общественного транспорта. Так что учтите это, любители погонять на скорости или выехать на выделенную автобусную линию.

Напомним, что долгожданный ремонт Коммунального моста стартовал 10 мая. Этого события автомобилисты Красноярска ждали целых пять лет. Дорожники заменили асфальт по всей длине от Предмостной площади до администрации города.