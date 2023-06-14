В Зеленогорске школьник упал на козырек подъезда вслед за ключами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске накануне, 13 июня, спасатели вызволили из трудной ситуации 9-летнего школьника. Мальчишка жив-здоров, немного испугался, поранился, но наверняка сделал для себя должные выводы. Как было дело, рассказали в Службе спасения края.

Школьник выронил ключи от квартиры из своего окна на козырек подъезда. Как? Подробностей нам не объяснили, но можем предположить – играючи. Выронить – выронил, а как достать? Попытался дотянуться и сам оказался на этом козырьке. Спуститься с него не смог. Вот тогда на помощь и прибыли спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения. Мальчишку сняли с козырька, оказали ему первую помощь и передали прибывшей бригаде скорой помощи.

- Сейчас идет пора летних каникул, поэтому настоятельно просим родителей провести со своими детьми беседы о мерах безопасности дома и на улице, - просят спасатели.