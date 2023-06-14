В Красноярском крае суд вынес приговор организатору наркобизнеса. Фото: МВД

В результате успешной операции полиции в июне прошлого года в Железногорске была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся онлайн-торговлей запрещенными веществами.

Было установлено, что организатором нелегального бизнеса был мужчина 1985 года рождения. Он был представителем крупной наркотической сети, распространяющей запрещенные вещества бесконтактным способом и охватывающей несколько регионов страны. Его 27-летняя подельница играла роль закладчицы.

В домах подозреваемых полиция изъяла более 400 граммов синтетических наркотиков стоимостью около 1 миллиона рублей, а также обнаружила упаковочные материалы, банковские карты, компьютеры и видеооборудование.

Суд приговорил главного фигуранта к 16 годам строгого режима, а соучастницу – к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.