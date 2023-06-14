В Красноярске повторно начнут рассматривать дело Анатолия Быкова за убийство 1998 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 14 июня 2023 года, в Кировском районном суде повторно начнется рассмотрение третьего уголовного дела в отношении Анатолия Быкова. Поясним: речь идет об обвинении в убийстве, совершенном в 1998 году участниками возглавляемой им организованной группы.

- Назначенное на 20 апреля заседание не состоялось по ходатайству прокуратуры. Ранее Кировский районный суд Красноярска отказал Быкову в проведении предварительного слушания по данному делу, чем лишил его права на выбор формы судопроизводства: судом присяжных либо судьей единолично. Прокуратура края не согласилась с принятым решением и обжаловала незаконный отказ, он отменен Красноярским краевым судом 23 мая, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, Анатолию Быкову вынесены приговоры уже по двум уголовным делам – по двойному убийству 1994 года и убийству/покушению на убийство бизнесменов Неколова и Грабовского. Ему определено наказание – 17 лет колонии.