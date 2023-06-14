В Красноярске инспекторы отдела по вопросам миграции закрыли глаза на «резиновую» квартиру Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе Красноярска инспекторы отдела по вопросам миграции закрыли глаза на «резиновую» квартиру. За взятки прописывали там иностранцев. В пресс-службе прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали, что фигурантами по делу проходят две теперь уже бывшие сотрудницы полиции, одной 39 лет, другой 41 год.

Щедро платила им 64-летняя гражданка, прибывшая ранее из Киргизии. Начиная с 2013 года она выступала принимающей стороной. А всего за год – с 2020 по 2021 – она поставила на учет по месту своего жительства 274 знакомых иностранца. Взятки давала за общее покровительство, за помощь в быстром решении миграционных вопросов. Экс-сотрудницы знали, что вся регистрация фиктивная, и гражданку из Киргизии не раз штрафовали за это. Но ничего не предпринимали, чтобы денежный поток не иссякал.

Приговор суда в зависимости от степени участия в совершенном преступлении: одной дали 2 года исправительных работ, второй – 3 года лишения свободы условно. Хозяйка «резиновой» квартиры за дачу взятки приговорена к З годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.