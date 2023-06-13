В Красноярске меняют схему проезда по нескольким улицам

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске изменится схема движения на четырех участках. Изменения произойдут на улицах Октябрьской, Ястынской, перекрестке Абытаевской и Караульной, а также проспекте Свободный.

На Октябрьской в районе дома №16 появится знак «Движение направо». Он ранее уже там был, но знак демонтировали на время строительства ЖК «Метрополис». Также знак «Поворот направо» появится возле Ястынской,15/3. В том районе регулярно случаются ДТП.

На перекрестке Абытаевской и Караульной запретят повороты налево, для чего будут выставлены соответствующие знаки. Из крайней левой полосы можно будет ехать только прямо. На Свободном, на участке от Телевизорной до Маерчака. запретят левый поворот на улицу Омскую. Двигаться в крайней левой полосе также можно будет только прямо.