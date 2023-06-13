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НовостиПроисшествия13 июня 2023 15:46

В Красноярском крае малолетние дети получили ожоги от тлеющего угля на местной свалке

Детей увезли в больницу с серьезными травмами
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Туруханском районе двое детей получили ожоги на местной свалке. ЧП произошло в поселке Келлог: дети отправились поискать игрушки на полигоне ТКО неподалеку, однако свалились в яму, в которой тлел уголь.

Выбраться им помог проходивший мимо местный житель, однако дети – 9-летний мальчик и 12-летняя девочка, – все равно получили ожоги ног. Мужчина отвез их к родителям, а те поехали с детьми в больницу.

Медики диагностировали у мальчика ожоги пальцев ног I–II степени, у девочки — ожог голеней и стоп III степени. Детей санавиацией доставили в поселок Бор, а позже девочку перевели в Красноярскую краевую клиническую больницу.

К слову, уголь на свалку выбросили сотрудники местной котельной. Теперь в ситуации разбираются правоохранительные органы.