Врио губернатора Красноярского края пригласит на личную беседу глав городов и районов, не отвечающих жителям в соцсетях

Врио губернатора Красноярского края пригласит на личную беседу глав городов и районов Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков получил несколько тысяч сообщений от жителей в ходе прямой линии. Общение велось через социальные сети. Кстати, это довольно удобный способ для диалога. Однако оказалось, не все чиновники с ним согласны. Жители края прямо поименно называли, какие главы городов и районов игнорируют их сообщения. Есть даже такие, кто банит за «неудобные» вопросы.

На что руководитель края ответил:

- Руководителей, которые не отвечают на вопросы жителей, нужно пригласить на прием к губернатору. Прошу правительство заняться этим.

Добавим, что Правительство РФ обязало государственные органы создать официальные страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» как раз для обратной связи с населением. Распоряжение вступило в силу с 1 декабря 2022 года.