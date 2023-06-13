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НовостиПроисшествия13 июня 2023 14:07

В Туве спасатели выехали в районы, которым грозит затопление

В республике с выходных сильно поднялся уровень воды в реках
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МЧС Тувы

Фото: МЧС Тувы

В Туве власти мобилизовали спасателей из-за резкого роста уровня воды в реках. Ряду населенных пунктов грозит затопление: для помощи жителям оперативная группа МЧС выехала в Барун-Хемчикский и Бай-Тайгинский районы.

Как сообщают местные паблики, помимо опергруппы была привлечена аэромобильная группировка и силы местных пожарных. Всего в районы перебросили 30 специалистов и 4 единицы техники.

Отметим, что о возможном затоплении жителей Тувы предупреждали еще в минувшие выходные. Тогда сообщалось о скором росте уровня воды в реках Енисей, Большой и Малый Енисей и их притоках.