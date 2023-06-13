В Хакасии главу района задержали за крупную взятку

Фото: СК / сайт Бейского района

Следователи задержали главу Бейского района Хакасии по подозрению в получении крупной взятки. Он взял деньги у компании, которой пообещал покровительство при заключении госконтрактов. Однако чиновник попался силовикам, и сейчас следствие ходатайствует о его аресте.

Взятку главе передал директор ООО «ХАКДЕЗ», частично деньгами, частично стройматериалами для ремонта личного кабинета. Общая сумма составила около 470 тысяч рублей. Взамен чиновник обещал заключить с компанией госконтракт на проведение дезинфекционных работ в муниципальных объектах и в целом покровительствовать бизнесмену.

Согласно данным с сайта администрации Бейского района, его главой является Иннокентий Стряпков. Он родился в 1986 году в селе Бея, получил образование программиста и юриста в Москве, после чего успел поработать в госорганах Хакасии. В 2014 году Стряпков был избран главой Бейского сельсовета, а в 2019 стал главой района. Он женат, имеет двух детей.