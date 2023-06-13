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НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:58

В Красноярском крае мужчина выпал из лодки и утонул в Енисее

Он решил сэкономить на спасательном жилете
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: служба спасения Красноярского края

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае утонул очередной житель, который вышел на Енисей на лодке. Трагедия произошла в Шушенском районе, в заливе Карынсуг. Как рассказали в МЧС, мужчина не стал надевать спасательный жилет, за что и поплатился жизнью.

– Стоимость качественного спасательного жилета для взрослых – 1300-1400 рублей (если поискать, можно купить и за 700), детского 600-800 рублей. Неужели эти деньги дороже вашей жизни? – отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что на длинных выходных утонуло еще три человека. Во всех случаях сценарий был похожим: все они вышли на Енисей на лодках и не стали надевать спасательные жилеты.