В Красноярском крае мужчина выпал из лодки и утонул в Енисее

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае утонул очередной житель, который вышел на Енисей на лодке. Трагедия произошла в Шушенском районе, в заливе Карынсуг. Как рассказали в МЧС, мужчина не стал надевать спасательный жилет, за что и поплатился жизнью.

– Стоимость качественного спасательного жилета для взрослых – 1300-1400 рублей (если поискать, можно купить и за 700), детского 600-800 рублей. Неужели эти деньги дороже вашей жизни? – отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что на длинных выходных утонуло еще три человека. Во всех случаях сценарий был похожим: все они вышли на Енисей на лодках и не стали надевать спасательные жилеты.