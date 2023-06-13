Врио губернатора Михаил Котюков пообещал приехать в Манский район и разобраться с неуловимым главой Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проводит прямую линию с жителями региона. За три дня, после того, как был сделан анонс, к нему в социальных сетях посыпались вопросы. Со своими бедами и проблемами обратились сотни человек. Один из них – житель села Шалинского (это районный центр Манского района). Мужчина посетовал: там начали обустраивать новый парк, однако до логического завершения не довели, бросили. Он не уточнил, как давно стоит этот «культурный долгострой», но можно догадываться, что жителям надоело ждать.

Сельчанин пытался встретиться с главой района, однако тот недоступен, до него невозможно достучаться. На что Михаил Котюков ответил: он в скором времени посетит Манский район, поездка – стоит в планах. Как раз будет повод познакомиться с неуловимым главой района. На сайте краевого правительства указано, что его зовут Лозовиков Максим Геннадьевич, в должность вступил 27 января 2023 года.