В Красноярском крае дотла сгорел двухэтажный дом, построенный руками многодетной матери

В Красноярском крае дотла сгорел двухэтажный дом, построенный руками многодетной матерью. Фото: Взгляд Инфо

Крупный пожар произошел в селе Журавлево Курагинского района. Там дотла сгорел добротный двухэтажный деревянный жилой дом. Сообщение на телефон экстренной службы поступило сегодня, 13 июня, около 9 часов утра. На место прибыли 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, локализовать огонь удалось в 10:30 утра на площади 560 квадратных метров. Однако на месте по-прежнему работают пожарные.

Двухэтажный дом и надворные постройки сгорели полностью. Очевидцы говорят, что огонь начался именно там. В ведь в нем не так давно меняли электропроводку. Досталось и соседям. Их жилище удалось отстоять, но потребуется большой ремонт – сильно пострадал. Главное, что никто не пострадал.

О сгоревшем доме «КП» писала несколько лет назад. Его своими руками построила многодетная мать, пока муж зарабатывал деньги на вахтах.