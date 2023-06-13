В Красноярском крае появится еще одна заповедная территория Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае появится еще одна заповедная территория – возле Дивногорска. Название ей уже придумали: микрозаказник «Манское займище». Решение об этом принято сегодня, 13 июня, на заседании правительства края.

Как сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона, площадь микрозаказника небольшая, всего около одной тысячи гектаров. Но здесь произрастают реликтовые и эндемические виды растений, в том числе липа Нащокина – единственный представитель широколиственных древесных пород, сохранившийся в Красноярском крае с доледникового времени.

- Под охрану попадут 27 видов редких растений, которые обнаружены при обследовании территории: калипсо луковичная, венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, неоттианте клобучковая, ятрышник шлемоносный, фиалка надрезанная и другие, - прокомментировали в минприроды.

Добавим, что всего на территории края образовано 114 особо охраняемых природных территорий краевого значения. Это природный парк «Ергаки», 42 государственных природных заказника, три микрозаказника, 68 памятников природы.