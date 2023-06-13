Бурная река размыла мост между Тувой и Хакасией. Фото: телеграм-канал Владислава Ховалыга

Потоки воды размыли дорогу регионального значения, соединяющую Туву и Хакасию (через Абазу). Как сообщили в службе ГО и ЧС Тувы, из-за обильных осадков уровень рек поднялся до критической отметки. В 60 километрах т города Ак-Довурак не выдержал напора бетонный мост. Теперь проехать по нему нельзя ни в каком направлении. Попасть на государственную границу автомобилисты смогут только по федеральной трассе Р-257 через Кызыл.

Как сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг, дорожные службы занялись обустройством временного проезда на участке «Абакан - Ак-Довурак». Реконструкция данного моста требует значительных средств и сил. Он обратился в Минтранс России, обозначил ситуацию в республике и попросил создать совместную рабочую группу для оценки ущерба и выработки решений по ремонту и восстановлению дорожной переправы.