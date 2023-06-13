Кофе или такси со скидкой: продолжается акция «Понедельники Tele2»

Компания Tele2 вместе с федеральными партнерами продолжает улучшать настроение красноярцев. Напомним, шесть понедельников подряд, начиная с 29 мая, абоненты оператора смогут выбирать для себя три самых нужных именно в этот день предложения из целого набора подарков. Ели вы еще не успели воспользоваться приятным предложением, у вас есть шанс сделать это 19, 26 июня и 3 июля.

- Мы вновь меняем правила и предлагаем по-другому взглянуть на рутинные вещи, превратив «день тяжелый» в приятный. Повысить настроение в начале рабочей помогут самые простые, но такие нужные «мелочи» - скидка на такси, кофе, oнлайн-шопинг, доставку, онлайн-обучение. Каждый понедельник можно выбрать сразу три подарка, - рассказали в пресс-службе компании.

А выбрать есть из чего. Например, в сети «Вкусно – и точка» можно получить кофе (капучино или американо) и мороженое, скидку на покупки в супермаркете «Лента» или заказе продуктов в сервисе «Пятерочка-онлайн», а также скидку 30% на портале Kassir.ru. Поездки клиентам Tele2 в понедельник также могут стоить дешевле: в числе предложений есть скидка 100 рублей в сервисе «Яндекс Go» и скидка 10% на топливо на АЗС «Газпромнефть» (при заправке через приложение Turbo). А если памяти телефона катастрофически не хватает для установки новых приложений, то именно в понедельник можно получить промокод на скидку 3000 рублей на покупку нового смартфона в салонах связи Tele2. Скоротать вечер понедельника клиентам Tele2 поможет доступ к закрытому каталогу видеосервиса Wink, четыре книги из специальной подборки и скидка 25% на литературу в сервисе «Литрес». Для тех, кто уже в понедельник бодр и энергичен, Tele2 предлагает доступ на сутки к порталу FitStars. А если активировать промокоды каждый понедельник, получится собрать почти целую неделю тренировок. В начале недели можно заняться шопингом или дополнительным образованием. Клиентам Tele2 по понедельникам доступна скидка 15% на онлайн-платформе Lamoda и месяц разговорных клубов онлайн-школы Skyeng.

- «Понедельники Tele2» уже стали традицией для многих наших клиентов, которые с радостью начинают неделю с приятных мелочей, - отметил Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. - В списке партнерских предложений – подарки, которые интересны нашим клиентам в повседневной жизни: кофе, поездки на такси, скидки на шопинг и топливо. При этом для нас важно давать абонентам выбор. Они могут активировать набор предложений, который порадует их именно сегодня, а через неделю – попробовать что-то новое.

Важное условие: программа доступна всем клиентам Tele2 с положительным балансом. Чтобы принять участие в акции, необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» (раздел «Больше» – значок подарка в нижнем правом углу экрана).

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