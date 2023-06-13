Житель Железногорска распылил перцовый газ в салоне маршрутного автобуса Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Железногорска распылил перцовый газ из баллончика в салоне маршрутного автобуса. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, произошло это в минувшую пятницу 9 июня. 20-летний пассажир вошел в маршрутку с габаритным рюкзаком на плечах. Одна из ехавших женщин возмутилась и попросила снять рюкзак, мешающий другим двигаться по салону.

Однако гражданин оказался невоздержанным, вспылил, после словесной перепалки вытащил баллончик и направил в сторону женщины струю газа. При этом попал в 15-летнюю девушку. Школьницу доставили в приемный покой и осмотрели, медицинская помощь ей не потребовалась. Молодого человека привлекли за мелкое хулиганство. В своем поступки он раскаялся.