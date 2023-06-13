В Красноярске эвакуировали больницу №20 из-за сообщения о минировании Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске эвакуировали персонал и пациентов межрайонной клинической больницы № 20 имени Берзона. Причиной стало сообщение о якобы минировании. Получив звонок, администрация медицинского учрежления передала информацию в экстренные службы и начала выводить людей из помещений. На месте работают специалисты, правоохранители и спасатели. По всей вероятности, сообщение было ложным. Однако необходимо все проверить и убедиться, что опасности нет. Так же эвакуировали сегодня, 13 июня, и краевую научную библиотеку.

Добавим, минувшей зимой в краевом центре, а также в других городах края прошла целая волна лже-минирования. В основном, внимания "шутников" было направлено на школы и детские сады, доставалось торговым центрам. Полиция завела несколько уголовных дел, некоторые уже рассмотрены в суде.