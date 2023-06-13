Потребительская активность выросла на 11%

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По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в группу ВТБ), жители страны потратили за январь-май 2023 года около 1,2 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые 5 месяцев 2023 г. на 20% выросло количество покупок электроники, при этом траты год к году снизились на 6%, составив 10 млрд рублей. В сравнении с тем же периодом 2021 года количество покупок выросло почти на 29% при аналогичном объеме затрат.

В популярных категориях существенных изменений не произошло. Спрос на одежду и обувь вырос на 2% к прошлому году, а объем потраченных средств увеличился на 13%, в пределах годовой инфляции. По сравнению с 2021 годом активность покупателей в этом году была ниже на 10%, что связано с остаточным влиянием ухода крупных брендов.

В сегменте продуктов питания объем потраченных средств за январь-май 2023 года составил 317 млрд рублей. Эксперты отмечают небольшое снижение количества приобретаемых товаров к прошлому году. Это показывает, что на фоне стабилизации ситуации покупатели тратят больше денег на досуг, развлечения и крупные покупки.

Спрос на товары для спорта и активного отдыха после снижения в 2022 году также вернулся на уровень 2021 года по количеству покупок, а объем расходов немного вырос.

Кстати, согласно данным россияне стали реже приобретать алкоголь и сигареты: количество покупок в этих категориях за год снизилось на 8% и 11% соответственно.