Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

В Красноярске пропал 20-летний парень в черной бейсболке с бородой. Как рассказали волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск», Фамила Алиева последний раз видели 11 июня по адресу: 26 Бакинских комиссаров, 23.

Об обстоятельствах его исчезновения пока ничего неизвестно. Сейчас парня ищут поисковики и сотрудники полиции.

Публикуем приметы пропавшего: рост 172-173 см, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины, носит бороду.

Был одет: черная бейсболка, черная спортивная куртка, черные джинсы, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фамила Алиева, просят позвонить волонтерам по телефону: 8-950-99-66-066, либо обратиться в ближайшее отделение полиции.