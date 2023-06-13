В Красноярске живодеры издевались над собакой и бросили умирать. Фото: «Бездомный пес»

В Красноярске полиция устанавливает обстоятельства жестокого обращения с собакой. Сначала информация появилась общественной зоозащитной организации «Бездомный пес». Видео по этическим причинам мы показать не можем. Только скажем: животное перенесло страшные муки от рук живодеров, которые изнасиловали ее жесткими предметами и бросили умирать. На остановке в Ленинском районе на улице 4-й Шинной ее нашли неравнодушные люди, а затем помогли доставить в ветеринарную клинику. К сожалению, спасти ее не удалось.

В полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что устанавливают обстоятельства случившегося. Предварительно известно, что собака была бродячей, но в ухе бирка, что означает: стерилизована. Едва ли они была агрессивной, потому что покорно позволяла ветеринарам осматривать ее.

Полиция запросила из ветеринарной клиники документы с заключением о характере причиненных травм. Живодеров найдут и тогда они понесут наказание в соответствии с законодательством. Нужны очевидцы – они могут позвонить по телефону в полицию 02.