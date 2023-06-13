В Красноярске на улице Воронова начали переносить остановки

В Красноярске на Воронова начали переносить остановки. Фото: сайт администрации города

В Красноярске на улице Воронова переносят две остановки – «9-й микрорайон» и «Магазин «Электротехника». Причина – дорожный ремонт, сообщают Gornovosti со ссылкой на администрацию города.

В настоящее время дорожники ремонтируют один участок от проспекта Металлургов, 22 до улицы Воронова, 12а. И второй участок – от Воронова до Краснодарской. По плану там нужно обновить бордюры, дорожные знаки и светофоры. А остановки перенесут немного в сторону, чтобы сделать подходы к ним удобными и безопасными для пешеходов, особенно для маломобильных.

В администрации города отметили, что по требованиям безопасности пассажиры, которые выходят из салона автобуса, должны обходить его только сзади, чтобы перейти на другую сторону. Поэтому пешеходный переход должен располагаться между остановками на разных сторонах проезжей части.

Ремонт этого дорожного участка должны завершить до 1 ноября 2023 года.