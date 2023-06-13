С начала года лихорадку Денге подхватили 18 жителей Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2023 года лихорадку Денге подхватили 18 жителей Красноярского края, сообщает главный санитарный врач Дмитрий Горяев. Заболевшие – туристы, которые прибыли из отпуска из жарких стран, из Таиланда и Египта.

Большая часть – взрослые, но есть среди заболевших и трое детей. Все рассказывали, что ощущали на себе укусы насекомых, но почему-то не придали этому значения, не пользовались репеллентами. Кстати, последний случай выявлен у беременной женщины, которая прилетела из Египта. Два дня было спокойно, а на третий у нее поднялась температура, заболела голова и на теле появилась сыпь.

Так что совет: отправляясь в жаркие страны, найдите время почитать информацию, какие местные болезни там можно подхватить. Некоторые проблемы решаются путем вакцинации.