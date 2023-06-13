На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре произошла трагедия - погибла трехлетняя девочка в тундре. Проводится проверка всех обстоятельств, которые привели к этому. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в краевой прокуратуре, в ночь с 12 на 13 июня ребенок вместе с семьей находился на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 километрах от поселка Носок.

Отец разряжал ружье и случайно выстрелил. Оружие он хранил у себя незаконно. Родители привезли девочку в больницу, у нее было тяжелое ранение в области головы и спины. Но увы, медикам не удалось ее спасти.

- В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка надлежащему исполнению родителями своих родительских прав. Прокуратура также проверит полноту и своевременность принятых мер сотрудниками правоохранительных органов на предмет выявления и пресечения фактов незаконного использования и хранения огнестрельного оружия на территории Таймырского района, - прокомментировали в ведомстве.