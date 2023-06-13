Михаил Котюков стал кандидатом на пост губернатора Красноярского края

Михаила Котюкова выдвинули на пост губернатора Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Михаила Котюкова выдвинули на пост губернатора Красноярского края. Таким образом он стал кандидатом от «Единой России», обойдя четырех других однопартийцев. Напомнил, что он приехал в Красноярск в конце апреля после своего назначения Президентом и сейчас временно руководит регионом. А его предшественник Александр Усс станет сенатором в Совете Федерации, чтобы представлять там интересы края.

Михаил Котюков заявляет, что намерен строить свою работу на принципах диалога с жителями региона. Основное внимание, помимо развития в целом экономики региона, планирует уделять социальной сфере, дорогам, решать кадровые проблемы в здравоохранении и образовании, вопросы ЖКХ и экологии.

Добавим, что единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября.