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НовостиОбщество13 июня 2023 2:56

Михаил Котюков стал кандидатом на пост губернатора Красноярского края

Сейчас он временно исполняет обязанности главы региона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Михаила Котюкова выдвинули на пост губернатора Красноярского края

Михаила Котюкова выдвинули на пост губернатора Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

Михаила Котюкова выдвинули на пост губернатора Красноярского края. Таким образом он стал кандидатом от «Единой России», обойдя четырех других однопартийцев. Напомнил, что он приехал в Красноярск в конце апреля после своего назначения Президентом и сейчас временно руководит регионом. А его предшественник Александр Усс станет сенатором в Совете Федерации, чтобы представлять там интересы края.

Михаил Котюков заявляет, что намерен строить свою работу на принципах диалога с жителями региона. Основное внимание, помимо развития в целом экономики региона, планирует уделять социальной сфере, дорогам, решать кадровые проблемы в здравоохранении и образовании, вопросы ЖКХ и экологии.

Добавим, что единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября.