В Красноярском крае 12 июня два человека утонули из-за перевернувшихся лодок

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае еще две трагедии на воде – на этот раз в Енисейском и Назаровском районах. Как сообщили в МЧС, двое мужчин утонули утром 12 июня.

В Енисейском районе неподалеку от поселка Смородинка на реке Енисей в лодке находились два человека. В один момент плавсредство перевернулось, одного из пассажиров нашли очевидцы, а второй пропал без вести.

Аналогичное ЧП произошло в Назаровском районе на реке Чулым между Алтатом и Верхней Чулымкой. Лодка перевернулась, одного человека спасли, а второй без вести пропал.