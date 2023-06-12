В красноярском Солнечном мать пыталась избить чужого ребенка на детской площадке

Следы на шее у ребенка Фото: Наш микрорайон Солнечный

В красноярском микрорайоне Солнечный на детской площадке произошел конфликт между одной из матерей и чужим ребенком – дело закончилось избиением мальчика. Как сообщили в МВД, проводится проверка.

По словам очевидцев, сначала ругань возникла между двумя мальчишками: один подпалил другого зажигалкой, в отместку второй ребенок забрал у поджигателя кепку. Это увидела мама мальчика с зажигалкой и устроила разборки.

Она начала бить чужого ребенка, это заметили девочки, гулявшие неподалеку. Они заступились за мальчика.

В полиции пояснили, что заявлений от родительниц обеих мальчиков не поступало, но сотрудники зарегистрировали информацию и сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.