На севере Красноярского края четверо детей получили сильные ожоги после того, как подожгли ведро с порохом

Фото: СК

В Дудинке, на севере Красноярского края пострадали четверо детей от совсем не детского «развлечения». Как сообщают в СК, подростки нашли несколько банок с порохом, пересыпали в ведро и подожгли. Двое мальчишек возрастом 12 лет, еще двое – 11 и 8 лет – получили серьезные ожоги второй степени на лице, груди и на руках.

Ребятишки гуляли во дворе дома, когда их головы посетила гениальная мысль – залезть в заброшенную хозяйственную постройку. Там они нашли сразу 3 металлические банки с порохом. Они были плотно закрыты, но кого когда это останавливало…

Фото: СК

Мальчишки сумели добраться до пороха, затем пересыпали его в металлическое ведро. Подожгли зажигалкой. От воспламенения уклониться не получилось – все четверо пострадали.

Сейчас все подростки находятся в больнице, им оказывают медицинскую помощь. К счастью их жизням ничего не угрожает.

Следователи СК проводят доследственную проверку по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас устанавливается владелец помещения, силовики выясняют, каким образом порох оказался в свободном доступе.