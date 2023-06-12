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НовостиОбщество12 июня 2023 3:12

Депутат Госдумы Швыткин сообщил об освобождении красноярского военнослужащего из плена ВСУ

Мужчина находился там с 1 апреля 2023 года
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат Госдумы Юрий Швыткин сообщил об освобождении красноярского военнослужащего из плена ВСУ. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Известно, что боец находился в плену с 1 апреля 2023 года. К депутату за помощью обращались мама и дядя военнослужащего. Им уже сообщили о возвращении домой их родственника.

Сейчас мужчине оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Также Юрий Швыткин выразил благодарность Министерству обороны и лично Татьяне Москальковой Уполномоченному по правам человека в РФ.