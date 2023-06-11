Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2023 11:11

В Красноярске после праздничного салюта пустят дополнительные автобусы

Чтобы развести горожан по домам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске после праздничного салюта запустят дополнительные автобусы

В Красноярске после праздничного салюта запустят дополнительные автобусы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завтра, 12 июня, будет заключительный день празднования 395-летнего юбилея. И самый главный праздник – День России. Финалом торжества станет фейерверк. Это – неизменная традиция – подарок мецената и почетного гражданина Красноярска Хазрета Совмена.

Начнется фейерверк в 22:15, точка запуска – напротив гостиницы «Огни Енисея», рядом с Коммунальным мостом. Самые выгодные точки обзора – это сам мост, набережные, а еще возвышенности, например, у часовни Параскевы Пятницы.

А после праздничного фейерверка по городу пустят дополнительные автобусы, они пройдут через Коммунальный мост, Красраб, Матросова, центральные улицы.