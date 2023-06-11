Красноярцев предупредили о грозе, ливне и шквалистом ветре Фото: Мария ЛЕНЦ

В южных районах Красноярского края погода показывает свое непостоянство. На минувшей неделе стоял невыносимый, аномальный зной. Накануне, 10 июня, выпали осадки, причем немалые. В воскресенье 11 июня вновь жарко, а на небе ни облачка. Однако ситуация вновь может измениться, о чем предупреждают специалисты Гидрометцентра.

В сообщении говорится, что во второй половине дня 11 июня и в течение суток 12 июня в южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди. А также грозы и град, местами крупный град. И шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду, а местами до 25 метров и более. Так что нужно быть готовыми к этому, особенно жителям краевого центра, которые празднуют День города и массово гуляют по улицам и площадям.

Помимо того, 12 июня на юге Таймыра, в Туруханском районе и Эвенкии днем ожидается сильный южный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В центральных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.