В Красноярском крае браконьер за охоту в заказнике заплатит около двух миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор жителю Ужурского района, которому захотелось поесть косулятины. Ему придется заплатить около 1 миллион 850 тысяч рублей. В минэкологии края рассказали суть этого уголовного дела.

Минувшей зимой группа лиц приехали на снегоходах на территорию заказника краевого значения «Березовая дубрава», в семи километрах от деревни Новая Сокса (Назаровский район). Там они застрелили пять особей косули сибирской. Туши привезли домой к одному из браконьеров, чтобы разделать и поделить мясо. Там-то их и застали с поличным правоохранители.

Своими действиями браконьеры нанесли природным ресурсам ущерб в размере 200 тысяч рублей. Под суд пошел тот самый гражданин, во дворе которого и разделывали туши. Правда, вину свою он не признал, пытался оспорить приговор. Но, как сказано выше, краевой суд не принял его апелляции.

В минэкологии призывают: о любых подобных нарушениях можно сообщать в министерство по телефону: 8(391) 227-72-59 или охотинспекторам на территориях.